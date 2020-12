2. Liga: Würzburger Kickers legen Einspruch gegen Wertung des Darmstadt-Spiels ein

Die Würzburger Kickers haben beim Deutschen Fußball-Bund Einspruch gegen die Wertung des Zweitligaduells bei Darmstadt 98 eingelegt. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, begründet der Aufsteiger seine Entscheidung damit, "dass der Verein unter irregulären Bedingungen habe antreten müssen, da er zum Spieltermin lediglich 14 spielberechtigte Fußballer habe aufbieten können".

Die Kickers, derzeit abgeschlagenes Tabellenschlusslicht in der 2. Bundesliga, hatten das Spiel in Darmstadt mit 0:2 verloren. In der Schlussphase war gar der dritte Ersatztorhüter als Stürmer eingewechselt worden.