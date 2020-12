Darts-WM: Clemens, Kurz sitzen über Weihnachten in Hotel fest

Die deutschen Darts-Hoffnungen Gabriel Clemens und Nico Kurz müssen die Weihnachtstage aufgrund der Corona-Situation in London verbringen.

Nach dem furiosen deutsche Duell bei der Darts-WM mussten beide Kontrahten mit der Hiobsbotschaft fertig werden: Die Darts-Hoffnungsträger Gabriel Clemens und Nico Kurz müssen die Weihnachtsfeiertage aufgrund der schwierigen Corona-Situation in einem Hotel in London verbringen.

Auch der 23 Jahre alte Kurz sitzt nach der Zweitrunden-Niederlage in der englischen Hauptstadt fest.

Gabriel Clemens berichtet: Auch Nico Kurz kommt nicht heim

Kurios: Im per Video-App geführten Gespräch mit SPORT1-Reporterin Jana Wosnitza unmittelbar nach dem Spiel hatte Kurz eingestanden, zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über die Reisesituation gewusst zu haben - zu fokussiert sei er auf die Vorbereitung auf das historische Duell gewesen: "Heute stand das Spiel an, da habe ich mir über alles andere nicht so viele Gedanken gemacht." Er würde schon "irgendwie" zurück nach Deutschland kommen.