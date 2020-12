FC Bayern: Wie David Alaba Real Madrid helfen könnte

Noch sind es alles Spekulationen, noch bewegen sich die Meldungen aus Spanien in den Sphären des Konjunktivs .

Auch wenn David Alaba und seine Berater erst am 1. Januar offiziell Verhandlungen mit anderen Vereinen führen dürfen, sollten sie sich beim FC Bayern schon mal an den Anblick gewöhnen: Das rote Eigengewächs wird ab Sommer wohl im weißen Trikot von Real Madrid auflaufen.

Karl-Heiz Rummenigge klang am Sonntag auf SPORT1 bereits so, als habe er sich mit dem baldigen Verlust des 28-Jährigen abgefunden.

"Wir haben alles in die Waagschale gelegt, was möglich war. Aber dann muss man einfach akzeptieren: Es hat nicht gereicht", sagte der Vorstandvorsitzende der Bayern am Sonntag im CHECK24 Doppelpass.