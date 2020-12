DEU: Neue Sportdirektorin, neuer Bundestrainer

Eislauf-Union startet mit neuem Personal in 2021 © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) startet mit zwei neuen Personalien in das Jahr 2021. Die ehemalige Inline-Kunstlauf-Weltmeisterin Claudia Pfeifer wird zum 1. Januar 2021 neue Sportdirektorin, der US-Amerikaner Robert Dierking übernimmt das Amt des Bundestrainers Einzellaufen.

Die 30-jährige Pfeifer tritt die Nachfolge von Udo Dönsdorf an, der nach 28 Dienstjahren ? davon 21 Jahre als Sportdirektor ? bei der DEU seine Tätigkeit beendet. In seine Amtszeit fiel der Olympiasieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang/Südkorea.