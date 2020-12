Darts-WM: Nico Kurz imponiert als fairer Verlierer gegen Gabriel Clemens

Nico Kurz als guter Verlierer gegen Gabriel Clemens

Im Gespräch mit Kommentator Bastian Schwele hob er am Dienstagnachmittag aber auch ein anderes Detail hervor: "Noch bemerkenswerter fand ich, wie sich Nico Kurz nach dem Spiel verhalten hat. So professionell, so korrekt, das hat mich gerührt. Auch Gabriel. Das sind zwei große Sportsmänner."