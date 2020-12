Iker Casillas kehrt zu Real Madrid zurück - arbeitetet für Stiftung

Iker Casillas kehrt zu Real Madrid zurück. Mit großer Begeisterung will sich die Torhüter-Legende einer neuen Aufgabe widmen.

Wie die Königlichen in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag bekannt gaben, wird der ehemalige Welt- und Europameister künftig für die Real Madrid Foundation arbeiten. Dort soll er dem Generaldirektor als Assistent zur Seite stehen. Die Stiftung des spanischen Topklubs verfolgt das Ziel den Sport im In- und Ausland zu fördern und setzt dabei unter anderem auf die Schwerpunkte Bildung und Sozialhilfemaßnahmen.