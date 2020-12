FC Barcelona: Präsidentschaftskandidat Joan Laporta spricht von Lügen gegenüber Messi

So auch Joan Laporta, der als ganz heißer Kandidat für den Posten gilt. Der Rechtsanwalt leitete die Geschicke des Vereins bereits zwischen 2003 und 2010. Jetzt möchte er den angeschlagenen Riesen zurück in die Erfolgsspur bringen.

Kritik am FC Barcelona: Laporta schlägt sich auf Messis Seite

Laporta versucht sich nun die Gunst des sechsmaligen Weltfußballers zu sichern. Bei ESPN sagte er, dass der Klub Messi "wiederholt angelogen" habe. "Hinzukommt, dass die Dinge nicht so gelaufen sind wie alle wollten. Er ist an einem Punkt, an dem er immer noch erfolgreich sein und Titel gewinnen möchte."