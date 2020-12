Eberhard Schöler wird 80: Tischtennis-Idol übertraf auch Timo Boll

Eberhard Schöler ebnete im Tischtennis Timo Boll und Co. den Weg © Imago

Am 27. April 1969 hatte Eberhard Schöler den ganz großen Wurf dicht vor Augen.

Im Herren-Finale der Tischtennis-WM in München gegen den Japaner Shigeo Itoh war der Abwehrstratege auf dem besten Weg zum historischen Titelgewinn, führte schon mit 2:0 Sätzen - und musste sich nach dem denkbar knapp mit 19:21 verlorenen dritten Durchgang letztlich doch noch mit 2:3 geschlagen geben und sich wie schon zuvor im Mannschafts-Wettbewerb mit Silber begnügen.

So nah wie Schöler, der bei den beiden vorangegangenen Welttitelkämpfen schon Einzel-Bronze hatte, ist noch kein anderer Deutscher dem WM-Gold in der Königsdisziplin gekommen. Ex-Doppelweltmeister Jörg Roßkopf gelang beim WM-Turnieren im Einzel nie der Sprung auf das Treppchen, und auch für das heutige Idol Timo Boll war bislang einmal Bronze als Solist das höchste der Gefühle.

An diesem Dienstag feiert Deutschlands einziger WM-Einzelfinalist seinen 80. Geburtstag.

Eberhard Schöler dominierte das deutsche Tischtennis

Mit der verpassten Chance seines Sportler-Lebens hat "Mr. Pokerface" nie gehadert. In seiner typisch fairen Manier hat Schöler seinen Frieden mit jenem Tag von München gemacht: "Ich trauere dem Titel nicht nach, das liegt mir nicht. Ich war ja schon in der Mannschaft stark beansprucht und am WM-Ende ganz einfach kaputt."