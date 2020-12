Bundesliga: FSV Mainz trennt sich von Trainer Jan-Moritz Lichte

"Jan-Moritz Lichte ist ein absoluter Fußballfachmann, der sich für den Verein in einer schwierigen Situation in besonderem Maße eingesetzt hat. Dafür gebührt ihm unser Dank. Wir haben mit ihn vereinbart, dass wir uns mit einem gewissen zeitlichen Abstand zusammensetzen und besprechen, inwieweit es eine zukünftige Aufgabe für ihn bei Mainz 05 geben kann", wird der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann in einer Meldung des Klubs zitiert.

Hofmann setzt auf A-Lösung Heidel

Ob die Mainzer schon im ersten Spiel des kommenden Jahres ein Erfolgserlebnis im Kampf gegen den Abstieg einfahren können, erscheint so oder so fraglich - am Sonntag (Bundesliga: FC Bayern - FSV Mainz 05 am Sonntag ab 18 Uhr im LIVETICKER) muss der Tabellenvorletzte bei Spitzenreiter Bayern München ran.