Erstes deutsches Duell bei Darts-WM beschert Sport1 Rekordquote

Das erste deutsche Darts-Duell der WM-Geschichte zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz ist von einem Millionenpublikum an den Bildschirmen verfolgt worden. Den Zweitrundensieg von Clemens (3:1) am späten Montagabend sahen bis zu 990.000 Zuschauer beim TV-Sender Sport1, was einem Marktanteil in der jungen Zielgruppe der Männer zwischen 14 bis 49 Jahren von 4,6 Prozent entspricht.