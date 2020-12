Alaba erneut Österreichs Fußballer des Jahres

David Alaba wird in seiner Heimat eine besondere Ehre zuteil. Im letzten Jahr ging die Auszeichnung an einen Profi von Borussia Dortmund.

Flick lobte den Defensiv-Allrounder, der in den vergangenen Monaten als Abwehrchef "auf der für ihn zunächst ungewohnten Position in der Innenverteidigung zu einem der besten Spieler der Welt geworden" war. Alabas Vertrag in München läuft im Sommer aus, die Verhandlungen über eine Verlängerung waren in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten, die Bayern hatten ihre Offerte zurückgezogen.