Capcom Cup 2020 findet in der Dominikanischen Republik statt

Der Capcom Cup in der Dom.Rep bildet den krönenden Abschluss der Pro Tour 2020 © Capcom

Die Finals des Street Fighter Kalenders wurden vom Publisher datiert. Ende Februar gehen Capcom Cup und Capcom Pro Tour in der Dominikanischen Republik über die Bühne.

Die 2020-Saison der Capcom Pro Tour geht zu Ende. Zahlreiche Events wurden in diesem Jahr durch Online-Qualifier ersetzt, doch nicht das Finale. Der Capcom Cup findet wie gewohnt offline statt. Vom 19. bis 21. Februar trifft sich die Street Fighter V-Elite aus aller Welt in Punta Cana. Damit kommt das Fighting Game-Major zum ersten Mal in die Dominikanische Republik. Für die Öffentlichkeit ist das Turnier aufgrund der globalen Situation nicht zugänglich.