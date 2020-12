Ronaldinho: Mutter des Ex-Weltfußballers bangt wegen Corona um ihr Leben

Ronaldinho macht sich große Sorgen um seine Mutter. Sie ist an Corona erkrankt © Imago

Ronaldinho macht sich große Sorgen um die Gesundheit seiner Mutter. Sie ist an Corona erkrankt. Der Ex-Weltfußballer veröffentlicht ein emotionales Statement.

Schon während der aktiven Laufbahn hatte Ronaldinho immer wieder private Probleme. Seit seinem Karriereende 2015 geriet der Brasilianer noch häufiger in Schwierigkeiten.

So verbrachte der zweifache Weltfußballer seinen 40. Geburtstag im März 2020 im Gefängnis in Paraguay. Ronaldinho hatte mit seinem Bruder Roberto de Assis Moreira versucht, mit einem gefälschten Pass nach Paraguay einzureisen und war aufgeflogen. Ein Monat Untersuchungshaft die Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,6 Millionen Dollar waren die Folge.