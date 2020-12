FC Arsenal: Mikel Arteta verärgert Fans mit Statistik-Aussagen

Mikel Arteta steckt mit dem FC Arsenal tief in der Krise © Imago

Der FC Arsenal hat in dieser Saison arge Probleme. Trainer Mikel Arteta steht massiv in der Kritik. Jetzt sorgt der Spanier mit Statistiken für Aufregung.

Arsenal-Coach Arteta erntet Spott für Statistiken

Arteta erklärte weiter: "Es ist nicht nur unsere Leistung auf dem Platz. Es gibt da noch etwas anderes, das sich ändern muss und das im Moment nicht tut." Damit spielt er auf das Spielglück seiner Mannschaft an. Ein durchaus berechtigtes Argument, erzählen doch die Ergebnis im Fußball nur selten die ganze Geschichte.

Mikel Arteta: "Am Ende zählt, dass wir die Spiele verlieren"

Aber das Problem an seiner Analyse lieferte der Trainer gleich hinterher: "Doch es tut nichts zur Sache, weil wir verlieren und das Einzige, was am Ende zählt, ist, dass wir die Spiele verlieren."