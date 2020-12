FC Bayern: Transfer von David Alaba zu Real Madrid rückt "näher"

C. Arndt

David Alaba wird den FC Bayern im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. In Spanien heißt es nun, eine Entscheidung über den neuen Klub sei mehr oder weniger gefallen.

"Die Unterschrift von David Alaba bei Real Madrid ist im Ofen, als wäre es ein Kuchen wie der, den David für die Waisenkinder in München macht", schrieb die spanische Sportzeitung Marca mit Sitz in Madrid mehr oder weniger poetisch am Dienstag. Der Kontrakt müsse quasi nur noch fertiggebacken werden.