Darts-WM: England feiert deutsches Duell Gabriel Clemens - Nico Kurz

Snakebite ist vor Clemens gewarnt

Nacheinander hatte Kurz 160 - das bisher höchste Finish des laufenden Turniers - , 123 und 161 Punkte gecheckt und sich so bravourös den zweiten Satz gesichert - um bei seiner zweiten WM-Teilnahme am Ende trotzdem Clemens' Klasse anerkennen zu müssen. ( Statistiken zu Clemens vs. Kurz )

Nach Hopp: England freut sich auf Zugpferd Clemens

"Natürlich will ich Peter Wright einen harten Kampf liefern, dann werden wir sehen", so Clemens. Schon früh am Tag anstatt erst in der Evening Session gegen den exzentrischen Schotten ranzumüssen, soll dabei keineswegs von Nachteil sein: "Für mich gibt es nix Schöneres. Ich bin total happy mit der Auslosung."