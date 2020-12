Kevin Greene ist tot: NFL-Legende und Hobby-Wrestler

Kevin Greene in der NFL legendär für seine Sacks

Greene - der als Sohn eines US-Soldaten auch drei Jahre in Deutschland gelebt hatte und es in seiner eigenen Militärlaufbahn bis in den Rang eines Captains schaffte - wurde bereits an der High School und auf dem College bei den Auburn Tigers für seine herausragenden Leistungen geehrt. 1996 wurde er in der NFL Defensive Player of the Year, wurde danach auch ins All Decade Team der Neunziger gewählt, 2016 in die Pro Football Hall of Fame.