Dritte Pleite nach Traumstart: Steelers von der Rolle

Los Angeles (SID) - Nach ihrem Traumstart mit elf aufeinanderfolgenden Siegen sind die Pittsburgh Steelers in der Football-Profiliga NFL endgültig aus dem Tritt geraten. Das 17:27 bei den im bisherigen Saisonverlauf schwachen Cincinnati Bengals war für das Team um Quarterback Ben Roethlisberger bereits die dritte Niederlage in Serie.

Pittsburgh (11:3) führt weiter in der AFC North und hat bereits seinen Play-off-Platz sicher, die Cleveland Browns (10:4) lauern aber. Zum Hauptrundenabschluss treten die Steelers am 3. Januar in Cleveland an.