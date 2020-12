Lionel Messi spricht über schwere Zeit im Sommer bei Barcelona

Lionel Messi musste in den vergangenen Wochen einiges durchmachen © Imago

Lionel Messi sagt, dass sein gescheiterter Versuch, den FC Barcelona im Sommer zu verlassen, seine Form in dieser Saison stark beeinflusst hat.

Im August dieses Jahres wollte Superstar Lionel Messi eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, die es ihm erlauben sollte, den FC Barcelona ablösefrei zu verlassen.

Diese Nachricht schlug selbstredend hohe Wellen! Besser gesagt, das Bürofax, das der argentinische Stürmer an die Verantwortlichen von Barca geschickt hatte, indem er seinen Wechselwunsch kundtat.

Nach dem schlechten Abschneiden in der vergangenen Saison, all den Querelen auf und neben dem Platz sowie dem Transfer-Theater zog sich alles in die neue Spielzeit hinein, verriet Messi nun dem spanischen Sender Sexta.