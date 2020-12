Bundesliga, Mainz 05: Christian Heidel und Bo Svensson als Retter?

Doch nach SPORT1 -Informationen steht Lichte als Chefcoach vor dem Aus in Mainz. In elf Partien unter seiner Regie sammelten die Rheinhessen nur sechs Zähler und belegen Rang 17. Spätestens nach der Partie gegen Bochum ist an Weihnachten Schluss - womöglich sogar noch eiliger: Am Dienstag wurde die Pressekonferenz zum Pokalspieltag äußerst kurzfristig abgesagt.

Mainz 05 hofft auf Ex-Verteidiger

Aber wer übernimmt in dieser schwierigen Situation, in der es nur noch um den Klassenerhalt gehen kann? Bo Svensson gilt nach SPORT1 -Informationen als Wunschlösung bei den 05ern. ( Tabelle der Bundesliga )

Funkel ist keine Option

Die in diversen Medien genannten Namen wie Jan Siewert, Jugend-Nachwuchschef bei Mainz, oder gar Friedhelm Funkel spielen in den Überlegungen keine Rolle. Svensson wäre nach Achim Beierlorzer und Lichte der dritte Mann an der Seitenlinie der 05er in dieser Saison und klar ist: Dieser Schuss muss sitzen. Die Verantwortlichen müssten ihn auch mit Blick auf einen Neuaufbau in der 2. Liga holen, der drohende Abstieg darf in den internen Planungen kein Tabu mehr sein.