Darts-WM 2021: Van den Bergh, Cross, Lim & Lewis heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Am achten Turniertag der PDC Darts-WM 2021 (LIVE auf SPORT1) will Paul Lim für die nächste große Überraschung sorgen. Auch Rob Cross ist im Einsatz.

Am Dienstag wird es für Dimitri Van den Bergh im letzten Spiel der Abendsession bei der Darts-WM ernst. "The Dreammaker" bekommt es mit Paul Lim zu tun. Der Singapurer steht sensationell in der zweiten Runde. Lim überstand in der ersten Runde einen 0:2-Rückstand und Matchdarts von Luke Humphries, der im fünften Satz 13 Mal in Folge am Doppel vorbeiwarf. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)