2. Bundesliga: Karlsruher SC - Hamburger SV 1:2 - Terodde trifft

Der Hamburger SV unterstreicht seine Aufstiegsambitionen und feiert den dritten Sieg in Serie. Nach dem 2:1-Erfolg beim Karlsruher SC überwintert der HSV auf Rang zwei der 2. Liga.

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga feierte der Hamburger SV gegen den Karlsruher SC den dritten Sieg in Serie und überwintert nun auf Platz zwei. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Beim 2:1-Erfolg legte der HSV einen Traumstart hin und ging bereits nach drei Minuten durch Bakery Jatta in Führung.

HSV vergibt gute Chancen - Hofmann eiskalt

Und prompt gab der Gastgeber aus Karlsruhe die Antwort: Malik Batmaz hatte auf der linken Seite viel Zeit zum Flanken und fand im Strafraum Top-Torjäger Philipp Hoffmann, der in der 14. Minute mutterseelenallein zum 1:1 einschieben konnte. ( Die Tabelle der 2. Bundesliga )

In einer abwechslungsreichen Partie traf Simon Terodde zunächst den Pfosten (20.), Khaled Narey scheiterte per Kopf aus drei Metern an KSC-Torhüter Marius Gersbeck (27.).