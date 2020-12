FC Liverpool: Jürgen Klopps emotionaler Brief an Jordan Henderson

Jordan Henderson führt den FC Liverpool nach 30 Jahren zur Meisterschaft. Jürgen Klopp huldigt jetzt seinem in der Öffentlichkeit unterschätzten Skipper.

Der englische Meister wurde als "Team des Jahres" ausgezeichnet, der deutsche Trainer gewann wie schon bei der Weltfußballer-Wahl am vergangenen Donnerstag die Auszeichnung als "Bester Trainer" .

Dafür aber bekam Liverpools Skipper einen sehr persönlichen und emotionalen Brief von Klopp, den der Ex-BVB-Coach am Sonntag bei den BBC Awards vortrug.

Klopps Brief im Wortlaut:

"Hallo Freund, hallo Kapitän. Als wir den Titel in der Premier League gewannen, hast du jedem von uns einen Brief geschrieben, und jetzt bin ich dran und schreibe dir diesen Brief.