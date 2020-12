Anzeige

Darts-WM 2021: 2. Runde mit Gerwyn Price - Jamie Lewis, Ratajski, White Ratajski glänzt - White scheitert

Krzysztof Ratajski zieht dank einer starken Vorstellung in die 3. Runde der Darts-WM ein. "The Polish Eagle" setzt gegen Ryan Joyce ein Ausrufezeichen.

Der Pole setzte sich in seinem Zweitrundenmatch gegen Ryan Joyce dank einer starken Vorstellung mit 3:0 in Sätzen durch.

Obwohl sich der Engländer im Vergleich zu seinem ersten Auftritt gegen Karel Sedlacek noch einmal steigerte und einen Drei-Dart-Average von 96,12 Punkten spielte, war er gegen einen eiskalt aufspielenden Ratajski beinahe chancenlos.

"The Polish Eagle" hatte am Ende einen Durchschnitt von 100,41 Punkten pro Aufnahme und eine brillante Doppelquote von 45 Prozent zu Buche stehen. (Statistiken zu Ratajski vs. Joyce)

White scheitert an Huybrechts

Im zweiten Match des Abends musste der dritte gesetzte Spieler die Segel streichen. Ian White, Nummer 10 des Wettbewerbs, unterlag einem glänzend aufgelegten Kim Huybrechts 1:3.

Der Engländer war über weite Phasen des Matches der bessere Scorer, zeigte jedoch teilweise massive Probleme auf die Doppelfelder. (Statistiken zu White vs. Huybrechts)

So reichte ihm auch ein Average von 102,35 Punkten nicht zum Weiterkommen. Die 25 Prozent Checkoutquote war einfach nicht gut genug. "The Hurricane" kam auf den doppelten Wert und war im Average nicht mal einen Punkt schlechter.

Price misst sich mit Lewis

Am Abend sind von den gesetzten Spielern noch Gerwyn Price und Gabriel Clemens im Einsatz.

Eiskalt! Kurz behält gegen Hamilton die Nerven

Mitfavorit Price misst sich mit seinem walisischen Landsmann Jamie Lewis. Auch das letzte Spiel des Abends ist ein nationeninternes Match: Clemens trifft im ersten deutschen Duell der Darts-WM-Geschichte auf Nico Kurz.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Montag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Abendsession ab 19 Uhr