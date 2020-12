Robert Lewandowski vom FC Bayern stand vor einem Wechsel zu Manchester United

Der Weltfußballer wäre um ein Haar in Manchester statt in München gelandet, wie er dem französischen Magazin France Football in einem Interview eröffnete.

Lewandowski lädt Messi und Ronaldo an seinen Tisch

"Messi und Ronaldo sind schon sehr lang an der Spitze, und das macht sie unvergleichlich", sagte der Münchner. Im Bezug auf ein Zitat von Antoine Griezmann, der vor zwei Jahren sagte, er sitze jetzt am selben Tisch wie Messi und Ronaldo, meinte er, er sei zwar nicht am selben Tisch wie die beiden Dominatoren des Weltfussballs des letzten Jahrzehnts. Da er aber in Sachen Leistung und Tore ziemlich gut sei, könne er sie aber nun berechtigterweise "einladen, an meinem Tisch zu essen".