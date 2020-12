DFB-Pokal heute: Leipzig, Gladbach & Schalke LIVE im TV, Stream & TICKER

Bevor es in die verdiente Weihnachtspause geht, steht für die deutschen Vereine noch die zweite Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Am Dienstagabend sind unter anderem RB Leipzig, Borussia Mönchen Gladbach und Schalke 04 gefordert. ( Spielplan & Ergebnisse des DFB-Pokals )

RB Leipzig zu Gast beim FC Augsburg

Der FCA steht in der Bundesliga nach 13 Spieltagen auf einem soliden elften Platz. Sechs Punkte liegen zwischen den Fuggerstädtern und dem Relegationsplatz. RB Leipzig war in den letzten Wochen stark in Form und überwintert nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayern.

Schalke 04 spielt gegen den SSV Ulm

Im Parallelspiel hofft der SSV Ulm gegen den FC Schalke 04 auf eine Pokal-Sensation. Für die Knappen birgt dieses Spiel sowohl Chance als auch Risiko. Durch einen Sieg könnten sich die Königsblauen endlich wieder ein Erfolgserlebnis verschaffen. Aber in der aktuellen Krise ist auch eine Blamage gegen den Regionalligisten nicht auszuschließen. ( DFB-Pokal: SSV Ulm - Schalke 04 am Di. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

"Wenn du so viele Spiele in Serie nicht gewinnst, ist es ganz normal, dass daraus eine Kopfsache wird. Das hilft dir nicht, aber jetzt geht es darum, zusammenzuhalten und gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen", sagte Schalkes Interims-Coach Huub Stevens auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Borussia Mönchengladbach muss nach Elversberg

Später am Abend tritt noch Borussia Mönchengladbach beim SV Elversberg an. Der Regionalligist schaltete in der ersten Runde des Pokals den FC St. Pauli aus. (DFB-Pokal: SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach am Di. ab 20.45 im LIVETICKER)