Darts-WM 2021: SPORT1 zieht Team wegen Corona-Mutation aus London ab

Jana Wosnitza (l.) und Hartwig Thöne berichteten in der Anfangsphase der Darts-WM für SPORT1 aus London © SPORT1

SPORT1 zieht das Moderatoren-Duo Jana Wosnitza und Hartwig Thöne von der Darts-WM in London ab. Nötig machte diesen Schritt eine Corona-Mutation.

SPORT1 reagiert auf die aktuelle Entwicklung in Großbritannien: Die Berichterstattung über die Darts-WM 2021 ( alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) erfolgt ab sofort komplett aus Ismaning.

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen in Großbritannien wurde das SPORT1-Team vor Ort bestehend aus dem Moderatoren-Duo Jana Wosnitza und Hartwig Thöne vor Ort am Sonntag umgehend von der Darts-WM in London abgezogen.