DFB-Fahrplan: Start ins EM-Jahr mit Duisburg-Doppelpack

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Doppelpack in Duisburg ins EM-Jahr. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar am 25. März gegen Island in der Schauinsland-Reisen-Arena des Drittligisten MSV Duisburg bestreiten. Nach der Begegnung drei Tage darauf in Rumänien geht es am 31. März erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien.