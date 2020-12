3. Liga: Markus Kauczinski führt Dynamo Dresden Richtung Aufstieg

Glückwunsch an den Wintermeister! Durch den Sieg am Samstag in Köln ist Dynamo jetzt seit acht Spielen ungeschlagen und holte dabei sieben Siege. Seit einigen Wochen setzt der Zweitliga-Absteiger klare Signale für konstanten Erfolg und eine sehr berechtigte Hoffnung für den direkten Wiederaufstieg. Das war im Saisonverlauf nicht immer so. (Tabelle der 3. Liga)