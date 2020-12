Huub Stevens sieht mentale Probleme bei Schalke-Stars

Huub Stevens ist als "Knurrer aus Kerkrade" bekannt. Beim FC Schalke will er die Spieler aber mit einfühlsamer Art in die nächste Runde des DFB-Pokals führen.

Beim FC Schalke will der Interimscoach jedoch seine einfühlsame Art nutzen, um den Tabellenletzten der Bundesliga in die nächste Runde des DFB-Pokals zu führen.

"Die Jungs sind am Boden, da kannst du nicht noch drauftreten. Machst du das, ist das Vertrauen ganz weg", erklärte der 67-Jährige auf der Pressekonferenz vor der zweiten Runde des DFB-Pokals. Schalke spielt am Dienstag beim SSV Ulm aus der Regionalliga Südwest (DFB Pokal: Ulm - FC Schalke 04 am Di. 1b 18.30 Uhr im LIVETICKER)