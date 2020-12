Keegan Brown kämpft bei Darts-WM um Siege und gegen Corona

Keegan Brown leistet nicht nur am Oche gute Arbeit © Imago

Keegan Brown startet mit einem Erfolg in die Darts-WM. Viel mehr Anerkennung verdient der Engländer aber für seinen Einsatz im Kampf gegen das Corona-Virus.

All das gibt es bei der Darts-WM in diesem Jahr nicht. Wegen der Corona-Pandemie ist das Event im Ally Pally viel leiser als sonst. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Einer von ihnen ist Keegan Brown - heute zu Beginn der Abendsession gegen Dave Chisnall im Einsatz. Der Engländer setzte sich in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Ryan Meikle locker und leicht mit 3:0 durch .

Darts-Spieler Brown arbeitet im Labor

Seit dem Ausbruch der Pandemie arbeitet Brown in Vollzeit in einem Testlabor und unterstützt damit den staatlichen, seit langem schwer unter der Last der Ereignisse ächzenden Gesundheitsdienst NHS bei dessen Anstrengungen zur Überwindung der Krise.