Gladbach ohne Thuram nach Elversberg - "kein Zeitfenster" für Rose-Verlängerung

Borussia Mönchengladbach tritt das DFB-Pokal-Spiel beim SV Elversberg am Dienstag nach dem Spuck-Eklat um Marcus Thuram ohne den Franzosen an.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach tritt das Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim SV Elversberg am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) nach dem Spuck-Eklat um Marcus Thuram ohne den französischen Stürmer an. "Er wird nicht mitfahren", kündigte Trainer Marco Rose am Montag an.