Bayer Leverkusen: Bender-Zwillinge beenden ihre Karriere

Lars und Sven Bender (31 Jahre alt) werden ihre auslaufenden Verträge bei Bayer Leverkusen nicht verlängern und am Ende der Saison beide ihre Karriere beenden. Das teilte der Klub am Montag mit.

"Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden. Dem Verein gegenüber sahen wir uns in der Verantwortung, diesen Entschluss frühzeitig mitzuteilen", erklärten die Zwillinge in einer Pressemitteilung.

Darum beenden Lars und Sven Bender ihre Karriere

In ihrer Zeit als Fußballprofis wurden die Zwillinge häufig durch Verletzungen gestoppt. "Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir jeden Tag 100 Prozent geben. Dass das für uns im Training und im Spiel immer die Grundvoraussetzung war. Es fällt uns leider zunehmend schwerer, dies mit all den Schmerzen und körperlichen Problemen, unter denen wir mehr und mehr zu leiden haben, kontinuierlich abzurufen", erklärte das Duo, das in seiner Laufbahn immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.