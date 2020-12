Borussia Mönchengladbach: Marco Rose verzichtet im Pokal auf Marcus Thuram

Gladbach-Trainer Marco Rose wird Marcus Thuram nach dessen Spuckattacke nicht in seinen Pokalkader berufen. Der Coach betonte aber, man stehe weiter zum Franzosen.

Je nachdem, wann der DFB das Urteil fällt, könnte der Franzose sogar noch beim DFB-Pokalspiel in Elversberg mitwirken.

Allerdings stellte Gladbach-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der 2. Runde klar, dass Thuram nicht mit der Mannschaft ins Saarland reisen wird: "Unabhängig davon, ob er gesperrt ist, oder nicht, wird er in Elversberg nicht dabei sein. Wir müssen auf nichts warten in irgendeiner Form."