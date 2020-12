DFB-Pokal: Als Eintracht Braunschweig den BVB rauswarf

Das Weiterkommen ist für den BVB gegen den 15. der zweiten Liga eigentlich eine Pflichtaufgabe. Aber die Schwarz-Gelben stecken in der Krise und die Löwen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Dortmund im Pokal gefährlich werden können. ( DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund am Di. ab 20 Uhr im LIVETICKER )

Plötzlich war das Licht aus

Zunächst schien alles seinen geregelten Lauf zu nehmen. Der BVB ging nach 28 Minuten durch Koller in Führung. Doch plötzlich war alles dunkel. Die Flutlichtanlage im Stadion an der Hamburger Straße war ausgefallen. Keiner wusste, wie es weitergeht.

"Alle waren in heller Aufregung, weil wir nicht wussten, was passiert. Geht es gleich weiter? Geht es in zehn Minuten weiter?" erinnert sich der damalige Eintracht-Coach Michael Krüger im Interview mit SPORT1. "Ich kann mich sehr gut an diese Unterbrechung erinnern, weil ich mich dann erstmal auf die Bank verdrückt und klammheimlich eine Zigarette geraucht habe."