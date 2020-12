Corona-Mutation: Darts-Weltverband rät Spielern zu Verbleib in Großbritannien

"Okay, also verbringe ich Weihnachten in London. Die neuen Regeln heute haben mir die Entscheidung einfach gemacht. Es ist schwer, die Familie zu verlassen, aber sie verstehen mich und ermutigen mich zu dieser Entscheidung", schrieb der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen. Der Niederländer ist erst nach den Feiertagen wieder im Einsatz und wollte über Weihnachten ursprünglich in die Heimat reisen.