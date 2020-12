Krisensitzung bei Mainz 05: Zukunft von Trainer Jan-Moritz Lichte offen

Der Trainer konnte in elf Partien nur sechs Punkte sammeln, die Rheinhessen belegen aktuell den 17. Tabellenplatz in der Bundesliga und liegen vier Zähler hinter dem von Arminia Bielefeld belegten Relegationsrang.

Lichte-Aus vor dem Pokal-Spiel in Bochum?

Die Profis selbst zeigten sich beispielsweise verwundert über die defensive Herangehensweise des Trainers, der damit viel Vertrauen verspielt hat.Schröder kündigte bereits am Samstag an: "Das war sehr frustrierend und enttäuschend. Das gilt es nun in aller Klarheit aufzuarbeiten, denn in dieser Form wird es in der Bundesliga sehr schwer."