Handball-WM 2021 in Ägypten: Alfred Gislason benennt Kader - Juri Knorr dabei

Gut drei Wochen vor Beginn der WM benennt Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader. Im Aufgebot steht auch der zuletzt an Corona erkrankte Juri Knorr.

Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen vorläufigen Kader für die Handball-WM in Ägypten bekanntgegeben.

An der Spitze des 20 Spieler umfassenden Aufgebots für das Turnier, das vom 14. bis 31. Januar stattfindet, stehen Kapitän Uwe Gensheimer (RN Löwen) und Torwart Andreas Wolff (Kielce).

Auch Knorr im Aufgebot

Ältester Spieler ist Torwart Johannes Bitter (Stuttgart) mit 38 Jahren, jüngster Akteur Mittelmann Juri Knorr (Minden) mit 20 Jahren. Knorr hatte zuletzt an einer Corona-Infektion mit starken Symptomen gelitten, wurde aber rechtzeitig vor der Kader-Bekanntgabe wieder fit.

"Ihn hat es ziemlich hart erwischt. Er hat lange gebraucht, um gesund zu werden", sagte Gislason bei der virtuellen Pressekonferenz. "In letzter Zeit hat Minden ihn sehr vernünftig und langsam wieder herangeführt. Es sieht so aus, als ob er auf einem guten Weg ist."

"Wir haben wegen Verletzungen und Absagen relativ viele neue Spieler mit dabei. Ich denke aber, dass der Kader eine gute Qualität hat", erklärte Gislason. Aufgrund der Personalnot in der Abwehr sei das Ziel Halbfinale "in dieser Konstellation mit vielen unerfahrenen Spielern" jedoch unreealistisch.

Kromer: Spieler sollen in Quarantäne

DHB-Sportdirektor Axel Kromer verwies auch im Hinblick auf die beiden kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich (6. und 10. Januar), die als letzte WM-Tests dienen, auf das wegen Corona verschärfte Hygienekonzept: "Wir erwarten von den Spielern, dass sie sich vor der Abreise zum Testspiel in Österreich am 3. Januar in eine fünttägige Quarantäne begeben werden."