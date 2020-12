Darts-WM: Michael van Gerwen wegen Corona-Mutation am Flughafen gestoppt

Michael van Gerwen soll sich laut Welt bereits am Flughafen befunden haben, als er einen Anruf der PDC erhielt. Er möge doch bitte dringend umkehren, so der Tenor. ( Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER )

PDC befürchtet WM-Aus für van Gerwen

Der Flugverkehr in viele Länder ist bereits unterbrochen, am Montag berät die EU über das weitere Vorgehen.

"Okay, also werde ich Weihnachten angesichts der neuen Regelungen in London verbringen. Es ist hart, die Familie allein zu lassen, aber sie hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Es ist eine sehr wichtige Veranstaltung für Spieler und Fans", schrieb van Gerwen am Sonntagabend bei Twitter.