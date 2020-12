Tournee-Favorit Granerud "träumt" schon von Oberstdorf

Topfavorit Halvor Egner Granerud hofft nach fünf Weltcup-Siegen in Serie auch bei der Vierschanzentournee auf den großen Wurf.

sagte der 24 Jahre alte Norweger nach seinen zwei Triumphen bei der Generalprobe in Engelberg.

Das Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze steigt am 28. Dezember. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Markus Eisenbichler, der am Sonntag Zweiter hinter Granerud geworden war, und Karl Geiger. Ob der Skiflug-Weltmeister nach seinem positiven Corona-Test in Oberstdorf starten kann, ist allerdings noch offen.