Sportwetten: Schröder mit Lakers NBA-Topfavorit

Nationalspieler Dennis Schröder hat beste Aussichten, zehn Jahre nach Dirk Nowitzki als zweiter Deutscher den Titel in der Basketball-Profiliga NBA zu holen. So sehen es die Experten - und auch Sportwettenanbieter bwin. Meister Los Angeles Lakers und Neuzugang Schröder gehen unter der Woche mit der Quote 3,75 in die Saison. Dahinter folgen die Milwaukee Bucks um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo (6,50).