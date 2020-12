WWE TLC 2020: Charlotte Flair mit Comeback und Titelgewinn

Charlotte Flair feiert Comeback - Titelgewinn mit Asuka

Drew McIntyre und Roman Reigns bleiben Champions

Die Ergebnisse von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2020:

WWE Championship TLC Match: Drew McIntyre (c) besiegt AJ Styles, The Miz (der seinen Money-in-the-Bank-Koffer einlöste)

WWE SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) besiegt Carmella

WWE RAW Tag Team Championship: The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin) besiegen The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) - TITELWECHSEL!

WWE Women's Tag Team Championship: Asuka & Charlotte Flair besiegen Nia Jax & Shayna Baszler (c) - TITELWECHSEL!

WWE Universal Championship TLC Match: Roman Reigns (c) besiegt Kevin Owens

Firefly Inferno Match: Randy Orton besiegt The Fiend