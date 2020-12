Eishockey: Auszeichnung für Leon Draisaitl lässt DEB jubeln

Die Auszeichnung für den Nationalspieler habe eine "historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison", sagte DEB-Präsident Franz Reindl: "Leon hat Geschichte geschrieben, das macht uns stolz."

Draisaitl habe "als Botschafter unseres Sports viel Anerkennung für Eishockey-Deutschland gewonnen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Der 25-Jährige selbst war "sehr, sehr stolz. Wir haben so viele geniale Sportler in Deutschland. Es ist etwas ganz Besonderes, da ganz oben zu stehen", sagte er.

Draisaitl wird zum MVP gewählt

Draisaitl war am Sonntagabend als erster Eishockeyspieler zum besten Einzelsportler bei der Gala in Baden-Baden ausgezeichnet worden. Der Stürmer der Edmonton Oilers hatte die Saison in der nordamerikanischen Profiliga als Topscorer beendet und war mit der Trophäe für den wertvollsten Spieler (MVP) geehrt worden.