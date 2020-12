Darts-WM mit Nico Kurz - Gabriel Clemens: Deutsches Duell stellt vor Rätsel

Clemens zieht an Hopp vorbei

Kurz war bereits im vergangenen Jahr mit überraschenden Siegen über James Wilson und Joe Cullen bis in Runde 3 vorgestoßen. Auch diesmal hat er einen guten Start in die Konkurrenz erwischt: Er bezwang Andy Hamilton mit 3:1, den Mann, der noch 2012 im WM-Finale stand und dort gegen "Jackpot" Adrian Lewis verlor ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 ).

Clemens kämpft derweil im dritten Anlauf um seinen ersten Drittrunden-Einzug: Bei der WM 2019 war in Runde 2 gegen John Henderson Schluss, im Vorjahr gegen Benito van de Pas in Runde 1.

Dafür folgte ein Turnierjahr 2020, in dem sich Clemens als konstantester deutscher Performer hervorgetan hat: Achtelfinaleinzüge bei World Matchplay, World Grand Prix und UK Open ließen ihn in der Weltrangliste an dem schon ausgeschiedenen Max Hopp vorbeiziehen – und katapultierten ihn in die Setzliste der WM, auf Position 31.