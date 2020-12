La Liga: Real Madrid baut Siegesserie in Eibar aus

Real und Atletico Madrid sind in La Liga nun punktgleich © AFP/SID/ANDER GILLENEA

Der spanische Rekordmeister Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos hat seine Siegesserie in La Liga ausgebaut.

Bei SD Eibar gewannen die Königlichen am Sonntagabend 3:1 (2:1) und zogen durch den vierten Dreier in Folge mit Lokalrivale Atletico gleich, der an der Tabellenspitze steht.