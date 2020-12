Erste Pleite für die Bayern - Quintett gleichauf

Baldwin verlor mit den Bayern erstmals in dieser Saison © FIRO/FIRO/SID

Bayern München hat die erste Saisonniederlage in der Basketball Bundesliga (BBL) kassiert und die Tabellenführung verloren. Bei den EWE Baskets Oldenburg unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am 7. Spieltag nach spannender Schlussphase mit 95:100 (50:55), neuer Spitzenreiter ist Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg. Die Bayern mussten erstmals in dieser Spielzeit 100 Punkte hinnehmen.