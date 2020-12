Anzeige

Darts-WM 2021: Ryan Searle mit Coup gegen gesetzten de Zwaan WM-Coup für "Heavy Metal"

Ryan Searle zieht in die dritte Runde der PDC Darts-WM 2021 ein. Der gesetzte Jeffrey de Zwaan unterliegt am Ende glatt in drei Sätzen.

Was für eine Performance für den Mann, den sie nicht nur wegen seiner Haare "Heavy Metal" nennen.

In der zweiten Runde der PDC Darts-WM 2021 hat Ryan Searle den an Nummer 23 gesetzten Jeffrey de Zwaan glatt mit 3:0 aus dem Turnier gefegt (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER). In einer kurios verlaufenen Partie bewahrten am Ende auch ein besserer Average (98,2 zu 92,7) und neun 180er die unterlegene "Black Cobra" nicht vor einem "Whitewash".

De Zwaan gewann nur vier Legs gegen den furios aufspielenden Searle, eine schwache Checkout-Quote von 25 Prozent (4 von 16) wurde dem Niederländer zum Verhängnis - Searle macht es mit 45 % (9 von 20) deutlich besser.

Ebenfalls mit 3:0 hatte zuvor "The Needle" Keegan Brown seinen englischen Landsmann "The Barber" Ryan Meikle ausgestochen. Auch in der ersten Partie der Abendsession war der Mann mit dem besseren Average (96,66 zu 93,81) am Ende der Verlierer, auch bei Meikle hakte es bei den Checkouts (36,36 Prozent - 56,25 bei Brown).

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde

Derk Telnekes (Niederlande) - Nick Kenny (Wales) 2:3

Jason Lowe (England) - Dmitriy Gorbunov (Russland) 3:1

Maik Kuivenhoven (Niederlande) - Matthew Edgar (England) 0:3

2. Runde

Vincent van der Voort (Niederlande) - Ron Meulenkamp (Niederlande) 3:2 (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde

Keegan Brown (England) - Ryan Meikle (England) 3:0

2. Runde

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Ryan Searle (England) 0:3

Jonny Clayton (Wales) - John Henderson (Schottland)