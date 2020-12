Wolfsburg trotzt Corona-Schrecken: Sieg gegen VfB und Sprung auf Rang vier

Königsklassen-Coup nach dem Corona-Schrecken: Der VfL Wolfsburg hat trotz des kurzfristigen Ausfalls von vier Leistungsträgern vor den Feiertagen noch Champions-League-Platz vier erobert. Das Team von Trainer Oliver Glasner schlug den VfB Stuttgart im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres mit 1:0 (0:0) und schob sich an Borussia Dortmund vorbei. Die Schwaben starten trotz des Dämpfers als starker Siebter in die zweite Saisonphase Anfang 2021.

Josip Brekalo traf in der 50. Spielminute per direktem Freistoß, den VfB-Angreifer Silas Wamangituka entscheidend abfälschte. Die Niedersachsen hatten ohne die positiv auf COVID-19 getesteten Maximilian Arnold und Jerome Rousillon sowie deren Kontaktpersonen Xaver Schlager und Maximilian Philipp antreten müssen. Für den so auswärtsstarken VfB war es am 13. Spieltag die erste Niederlage auf des Gegners Platz.