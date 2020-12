Dritter Sieg in Folge: Der "kleine" SC schlägt auch den "Big City Club"

Dank einer überragenden Teamleistung und großer Kampfkraft hat es der "kleine" SC Freiburg auch dem "Big City Club" gezeigt. Die formstarken Breisgauer gewannen am letzten Bundesliga-Spieltag vor Weihnachten 4:1 (1:0) gegen Hertha BSC. Nach drei Dreiern in Folge geht der SC mit großem Selbstvertrauen ins baden-württembergische Pokalderby am Mittwoch beim VfB Stuttgart.