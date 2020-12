Frohes Fest für Klopp: Spurs unterliegen Leicester

Frohes Fest für Jürgen Klopp: Der deutsche Teammanager feiert Weihnachten mit dem FC Liverpool auf Platz eins mit vier Punkten Vorsprung. Im Duell der Verfolger gewann Leicester City am Sonntag bei Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0) und zog in der Premier-League-Tabelle am Gastgeber vorbei auf Rang zwei.